Президент России Путин на встрече с Шойгу: задачу развития флота никто не отменял

Сегодня есть ясные приоритеты применения ВС России, прежде всего это касается украинского направления, однако задачи развития флота никто не отменял, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.
Российский лидер подчеркнул, что это касается, в том числе Тихоокеанских рубежей. Путин попросил министра продолжить работу в данном направлении.
«Обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах», — добавил глава государства.
Самолеты Тихоокеанского флота ранее провели учения по обнаружению подводных лодок условного противника. Внезапная проверка сил осуществляется с 14 апреля.