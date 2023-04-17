Врач-гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала самый полезный вид шашлыка

Соусы, такие как кетчуп и майонез, следует исключить. Они сделают блюдо более жирным и тяжелым для переваривания. Также не стоит употреблять вместе с шашлыком газировку и пиво, так как они раздражают слизистую оболочку желудка — может появиться вздутие.