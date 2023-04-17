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Врач-гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала самый полезный вид шашлыка

Общество
Врач-гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала самый полезный вид шашлыка

Гастроэнтеролог Ольга Листопадова рассказала в беседе с «Лентой.ру», что самый полезный шашлык — куриный.

Специалист считает, что мясо курицы является самым легким для организма. Маринад, по ее словам, тоже должен быть щадящим — она посоветовала использовать лук, специи и минералку. Этих ингредиентов достаточно для приготовления куриного шашлыка на гриле или мангале.

Соусы, такие как кетчуп и майонез, следует исключить. Они сделают блюдо более жирным и тяжелым для переваривания. Также не стоит употреблять вместе с шашлыком газировку и пиво, так как они раздражают слизистую оболочку желудка — может появиться вздутие.

Чрезмерное употребление жирного мяса может привести к болезням печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, заключила Листопадова.

Ранее врач-онколог Иван Карасев перечислил продукты, которые нужно есть для профилактики раковых заболеваний. Селедка, по мнению врача, лучший для этого продукт.
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