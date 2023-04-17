Жителя города Новошахтинск задержали на границе в Брянской области при попытке уехать сражаться на стороне украинской армии. Подробностями поделился источник Федерального агентства новостей.
Как стало известно, 23-летний гражданин хотел вступить в так называемый «Русский добровольческий корпус». При этом в ходе допроса молодой человек заявил, что в конце 2022 года якобы поджог военкомат в своем населенном пункте.
Таким образом задержанный хотел доказать свою преданность киевскому режиму. Однако, по официальным данным, никаких происшествий в указанный промежуток времени зафиксировано не было.
По словам мужчины, зарубежные кураторы отправили ему план по выезду на Украину. Они предложили завербованному гражданину проехать через несколько государств, но тот не послушал и решил сократить путь.
В результате этого правоохранители задержали мужчину в Брянской области, после чего возбудили уголовное дело за попытку нелегально пересечь границу страны. Как отметил источник ФАН, другие обвинения пока не предъявляются.
Ожидается, что сперва молодого человека отправят на психологическую экспертизу. Сотрудники полиции сомневаются в адекватности жителя Новошахтинска из-за его рассказа, передал корреспондент.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе украинские боевики пять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Всего бойцы ВСУ выпустили в сторону региона 17 ракет HIMARS.