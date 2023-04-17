На Бродвее отыграли мюзикл «Призрак оперы» в последний раз перед закрытием из-за кризиса

Театр «Маджестик» в Нью-Йорке показал зрителям мюзикл «Призрак оперы» в последний раз. За 35 лет существования постановки на Бродвее ее отыграли 13 981 раз.
По сообщениям The New York Times, спектакль длился более двух часов. В зрительном зале присутствовали и участники первой постановки, которую ценители искусства увидели в 1988 году. Последнее шоу автор партитуры Эндрю Ллойд Уэббер посвятил своему умершему три недели назад сыну.
Причиной закрытия стал коронавирусный кризис. COVID-19 повлиял на количество желающих ходить в театры — спрос на билеты возрос сразу же после новости о закрытии. Это привело к переносу постановки с февраля.
Громкая премьера вскоре ожидает и сцену театра имени Пушкина. Там на 13 мая анонсирована постановка пьесы «Зойкина квартира». На данный момент проходят репетиции.