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Сотрудники МЧС обнаружили тело последней жертвы пожара в Лабытнанги

Происшествия
Сотрудники МЧС обнаружили тело последней жертвы пожара в Лабытнанги

Поиск погибших при пожаре в Лабытнанги завершен. Спасатели нашли тело пятой жертвы. Об этом сообщает «Ямал-медиа».

Работы по поиску пострадавших в огне людей был завершен 17 апреля в 10:29, когда было найдено тело последнего человека. Разбушевавшуюся огненную стихию сотрудникам МЧС удалось ликвидировать 16 апреля в 17:23.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, по какой причине произошло возгорание.

Ранее пламя охватило многоквартирный дом в Лабытнанги. Площадь возгорания составила 480 квадратных метров.
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