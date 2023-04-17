Сотрудники МЧС обнаружили тело последней жертвы пожара в Лабытнанги

Поиск погибших при пожаре в Лабытнанги завершен. Спасатели нашли тело пятой жертвы. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
Работы по поиску пострадавших в огне людей был завершен 17 апреля в 10:29, когда было найдено тело последнего человека. Разбушевавшуюся огненную стихию сотрудникам МЧС удалось ликвидировать 16 апреля в 17:23.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, по какой причине произошло возгорание.
Ранее пламя охватило многоквартирный дом в Лабытнанги. Площадь возгорания составила 480 квадратных метров.