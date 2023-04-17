Экономист Михаил Хазин раскрыл, кто больше всего заинтересован в уничтожении Евросоюза

Великобритания сильно заинтересована в уничтожении Евросоюза. Таким мнением поделился экономист, общественный деятель, публицист, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По мнению эксперта, в настоящее время существует реальная угроза существованию ЕС.
«Мне совершенно неясно, доживет ли Евросоюз до осени. Вероятность того, что не доживет, невелика, но она уже существует», — заявил экономист.
Михаил Хазин также поделился своими предположениями о том, кто и для чего хочет «покончить» с Брюсселем.
«Я подозреваю, что Евросоюз будут поджигать через активность исламских экстремистов в Западной Европе. Думаю, это будут делать англичане, потому что они контролируют эту линию. Тут еще нужно учесть, что Соединенные Штаты Америки хотят разорить ЕС, но им больше нравится, чтобы там был порядок. Нужно еще учесть, что Франция — ядерная держава. Англичанам очень важно уничтожить Евросоюз и вычленить какой-то его кусок для себя. Их задача — повысить свой авторитет в рамках AUKUS», — пояснил собеседник.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что в обозримом будущем нестабильность мировых рынков сохранится.
«Одно очевидно — экономический кризис будет продолжаться еще долго, как минимум пять лет, скорее семь-восемь, с очень сильным падением уровня жизни и в США, и в Западной Европе, и Китае. У нас, может быть, нет, если мы откажемся от либеральной экономической политики», — заключил публицист.
Ранее министр иностранных дел Японии Есисама Хаяси сообщил о том, что мир сейчас переживает поворотный исторический момент. С таким заявлением он выступил на форуме с членами группы G7 на японском курорте Каруидзава.