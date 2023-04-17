Около сотни мирных граждан погибли в Судане из-за начавшихся 15 апреля боев

Почти 100 мирных граждан погибли в Судане из-за начавшихся два дня назад боев между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом говорится в заявлении профсоюза суданских врачей.
Жители Хартума сообщают о возобновлении боевой активности. Сообщения поступают из многих других городов, в том числе из Мерове, где находится военная база.
Конфликт начался в субботу между армейскими подразделениями, лояльными генералу Абдель Фаттаху аль-Бурхану и военизированными силами быстрой поддержки, возглавляемыми Моххамедом Хамданом Дагало, известным как Хемедти. В воскресенье сторонами была объявлена трехчасовая гуманитарная пауза.