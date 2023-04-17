Глава МИД ФРГ Анналена Бербок: страны G7 должны показать Владимиру Путину решительность в вопросе Украины

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила в рамках саммита G7 в Японии. Она сделала ряд заявлений, связанных с Тайванем и Украиной.
Как полагает политик, эскалация конфликта вокруг Тайваня недопустима. Стоит отметить, что она сделала акцент на поддержке Киева. Представитель МИД Германии заверила, что Украине удалось выстоять против России. Теперь задача государств сводится к тому, чтобы продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину готовность помогать Киеву.
«Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости», – подчеркнула она.
Помимо этого, на мероприятии обсуждался вопрос обхода санкций. Участники обеспокоены тем, что через третьих лиц Россия может игнорировать ограничения. G7 договорились бороться против подобных шагов Москвы.