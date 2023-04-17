Глава МИД ФРГ Анналена Бербок: страны G7 должны показать Владимиру Путину решительность в вопросе Украины

Как полагает политик, эскалация конфликта вокруг Тайваня недопустима. Стоит отметить, что она сделала акцент на поддержке Киева. Представитель МИД Германии заверила, что Украине удалось выстоять против России. Теперь задача государств сводится к тому, чтобы продемонстрировать президенту РФ Владимиру Путину готовность помогать Киеву.