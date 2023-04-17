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Совет Федерации принял решение не публиковать информацию по декларациям сенаторов

Политика
Совет Федерации принял решение не публиковать информацию по декларациям сенаторов

Совет Федерации решил не опубликовывать никакие сведения по декларациям сенаторов, информирует РИА Новости. Государственные деятели ссылаются на указ, который позволяет не обнародовать личные сведения.

Депутаты и сенаторы, согласно закону, должны опубликовать информацию по своим декларациям в течении двух недель после 1 апреля. Обычно информация появлялась на сайте с 14 по 16 апреля. В настоящий момент на официальном сайте органа не представлено никакой информации по этому поводу.

Ранее Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась с азербайджанским коллегой Сахибой Гафаровой.
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