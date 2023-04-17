Совет Федерации принял решение не публиковать информацию по декларациям сенаторов

Депутаты и сенаторы, согласно закону, должны опубликовать информацию по своим декларациям в течении двух недель после 1 апреля. Обычно информация появлялась на сайте с 14 по 16 апреля. В настоящий момент на официальном сайте органа не представлено никакой информации по этому поводу.