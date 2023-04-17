Собранные за детские сувениры деньги позволят трем мальчикам из Салехарда пройти реабилитацию

Благодаря труду детей воскресных школ Салехарда, Надыма, Аксарки было создано более полутора тысяч сувениров. Сумма за их продажу составила 628 тысяч рублей. Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай похвалил ребят, ведь они напрямую стали причастными к оздоровлению трех мальчиков.