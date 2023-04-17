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Собранные за детские сувениры деньги позволят трем мальчикам из Салехарда пройти реабилитацию

Общество
Собранные за детские сувениры деньги позволят трем мальчикам из Салехарда пройти реабилитацию

До конца года три мальчика из Салехарда смогут пройти реабилитацию благодаря деньгам, собранным на акции «Светлый ангел». Об этом сообщает «Ямал-медиа».

«В духовно-просветительском центре при храме святых апостолов Петра и Павла 16 апреля воспитанники воскресной школы вручили сертификаты двум мальчикам. Третий сертификат отправится к получателю в Надым», — информируют СМИ.

Благодаря труду детей воскресных школ Салехарда, Надыма, Аксарки было создано более полутора тысяч сувениров. Сумма за их продажу составила 628 тысяч рублей. Архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай похвалил ребят, ведь они напрямую стали причастными к оздоровлению трех мальчиков.

«Сколько радости обретают те дети, кто сможет поправить здоровье с помощью этих сертификатов, и вы, ребята, причастны к этому», – прокомментировал служитель церкви.

Ранее международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца оказывало помощь пострадавшим от февральских землетрясений на территориях Турции и Сирии.
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