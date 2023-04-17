Илон Маск высказал неуверенность в успехе первого запуска корабля Starship

Космическая компания SpaceX планирует первый запуск ракеты Super Heavy, которая должна доставить на орбиту корабль Starship. Глава компании Илон Маск усомнился в успехе испытаний. Миллиардер предположил, что существует большая вероятность переноса старта.
«Успех — это не то, на что следует завтра рассчитывать. Это было бы безумием», — сообщил Маск своим подписчикам в Twitter (социальная сеть заблокирована в РФ).
Глава SpaceX заявил, что хотел бы избежать взрыва при запуске, так как подготовка к новым испытания в таком случае займет еще несколько месяцев. По его словам, самой уязвимой частью ракеты являются двигатели.
Ранее сообщалось, что компания Маска в третий раз перенесла запуск ракеты Falcon 9 с военными спутниками.