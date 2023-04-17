ЦБ Китая направил 170 млрд юаней в финансовую систему для программы среднесрочного кредитования

Народный банк Китая влил в финансовую систему государства порядка 170 миллиардов юаней в рамках программы среднесрочного кредитования. Об этом сообщил сам регулятор.
Сейчас ставка по среднесрочным кредитам составляет 2,75 процента годовых. На данном уровне она сохраняется уже восьмой месяц подряд.
В апреле текущего года истекает срок погашения кредитов на сумму в 150 миллиардов юаней. Чистый приток средств в банковскую систему КНР составил 20 миллиардов.
Отмечается, что китайский ЦБ также предоставил банкам 20 миллиардов в качестве семидневных операций обратного РЕПО. Ставка по ним составляет 2%.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о стабилизации ситуации после банкротства Silicon Valley Bank. Сообщается, что отток средств из банковской системы Штатов сократился.