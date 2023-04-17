Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира

Российский атлет Даниил Медведев оказался на четвертой строчке в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Полный документ опубликован на официальном сайте организации.
Ранее уроженец Москвы занимал пятое место, однако сумел улучшить свое положение в списке лучших игроков в указанном виде спорта. При этом на прошлой неделе он дошел до четвертьфинала турнира серии «Мастерс», который состоялся в Монте-Карло.
На предпоследнем этапе соревнования россиянин уступил датчанину Хольгеру Руне со счетом 3:6, 4:6. В итоге победа досталась другому теннисисту из РФ Андрею Рублеву, оставшемуся на шестой строчке в рейтинге.
Меж тем первой ракеткой мира вновь был признан серб Новак Джокович. На второй и третьей позициях расположились испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд соответственно.
До этого Рублев эмоционально прокомментировал свою победу на «Мастерсе». Спортсмен признался, что почти заплакал после оглашения результатов.