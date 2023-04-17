Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира

Ранее уроженец Москвы занимал пятое место, однако сумел улучшить свое положение в списке лучших игроков в указанном виде спорта. При этом на прошлой неделе он дошел до четвертьфинала турнира серии «Мастерс», который состоялся в Монте-Карло.