Новый корпус построили в московском многопрофильном центре «Коммунарка»

Строительство очередного корпуса закончили в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». Корпус представляет собой здание детского стационара, рассчитанного на 200 коек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», здание состоит из восьми этажей и оборудовано всем необходимым для диагностики и лечения детей с рождения. Так, тут будут функционировать отделения патологии и реанимации новорожденных, детской хирургии, травматологии и ортопедии, оториноларингологии, анестезиологии и реанимации, поделился столичный градоначальник.
По словам Собянина, диагностические отделения медцентра оборудовали современной медицинской техникой. Для пациентов выстроили комфортные палаты и большие холлы для игр. В новом здании также будет работать клинико-диагностическая экспресс-лаборатория. Прилегающую к корпусу территорию благоустроили – дорожки вымостили тротуарной плиткой и поставили удобные скамейки, добавил чиновник.