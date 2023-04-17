Новый корпус построили в московском многопрофильном центре «Коммунарка»

Как пишет издание «Вести Подмосковья», здание состоит из восьми этажей и оборудовано всем необходимым для диагностики и лечения детей с рождения. Так, тут будут функционировать отделения патологии и реанимации новорожденных, детской хирургии, травматологии и ортопедии, оториноларингологии, анестезиологии и реанимации, поделился столичный градоначальник.