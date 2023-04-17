Пенсионерка лишилась денег и украшений после обращения к гадалке в Подмосковье

Полиция задержала в Московской области лжегадалку, которая похитила у пенсионерки деньги и золотые украшения на сумму более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Потерпевшая 63-летняя женщина познакомилась с 37-летней лжегадалкой в электричке. Мошенница узнала о ее проблемах в семье и предложила помочь. Она заявила, что сын женщины скоро умрет.
Гадалка убедила пенсионерку отдать ей ценности, чтобы она могла провести ритуал на кладбище. Когда та стала уговаривать пенсионерку продать жилье и взять кредит, а вырученные деньги отдать «целительнице», то родственники поняли, что их обманывают.
Аферистку задержали в ходе встречи с заявительницей в деревне Демихово. При обыске в доме лжегадалки нашли часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленницу направили под домашний арест.
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