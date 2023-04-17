Пенсионерка лишилась денег и украшений после обращения к гадалке в Подмосковье

Гадалка убедила пенсионерку отдать ей ценности, чтобы она могла провести ритуал на кладбище. Когда та стала уговаривать пенсионерку продать жилье и взять кредит, а вырученные деньги отдать «целительнице», то родственники поняли, что их обманывают.