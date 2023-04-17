СЦКК: украинские силовики пять раз обстреляли территорию ЛНР за прошедшую неделю

ВСУ выпустили по населенным пунктам Сватово, Рубежное, Лисичанск и Троицкое 17 ракет HIMARS. Подразделения украинской армии порядка пяти раз наносили удары по территории Луганской Народной Республики при помощи РСЗО HIMARS за прошедшую неделю. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Из-за обстрелов пострадали три мирных жителя, двое из которых не достигли совершеннолетия. Также были разрушены два домостроения, четыре объекта гражданской инфраструктуры, включая одно медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС России успешно отразили наступление ВСУ на двух направлениях. Уточняется, что речь идет о попытках прорыва украинских силовиков на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта.