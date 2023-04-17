Onet: В Польше возмутились умению России обходить санкции на полеты в небе над страной

Россиянам удается обходить запреты на полеты над Польшей. Недовольство высказали авторы портала Onet.
Турецкие авиакомпании совершают перелеты через воздушное пространство ряда европейских стран. В качестве примера представители портала приводят Turkish Airlines. По заверениям авторов, в день количество рейсов может достигать пяти. Некоторые из них проходят над польскими городами Белосток, Люблин и другие. Таким образом, санкции не мешают россиянам.
Издание напомнило, что Турция остается одним из популярных курортов для жителей РФ. Европейские ограничения не останавливают их от покупки билетов.
Такое поведение граждан России возмутило авторов статьи Onet. Они высказали недовольство тем, что жители страны под санкциями нашли пути обхода.
Стоит отметить, что в рамках встречи «большой семерки» представители МИД высказали обеспокоенность тем, что РФ нашла пути избежать влияния вводимых против страны ограничений. Участники мероприятия договорились совместно решать этот вопрос.