Onet: В Польше возмутились умению России обходить санкции на полеты в небе над страной

Турецкие авиакомпании совершают перелеты через воздушное пространство ряда европейских стран. В качестве примера представители портала приводят Turkish Airlines. По заверениям авторов, в день количество рейсов может достигать пяти. Некоторые из них проходят над польскими городами Белосток, Люблин и другие. Таким образом, санкции не мешают россиянам.