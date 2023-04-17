Fox News: американские СМИ приветствуют утечки, только если они служат интересам Белого дома

Он пояснил, что пресса в Соединенных Штатах всегда охотно распространяет утечки, которые выгодны Вашингтону или местным спецслужбам, и не спешит разоблачить автора «сливов». Однако в случае с публикацией документов Пентагона в открытом доступе, некоторые американские журналисты, наоборот, помогли найти разоблачителя и требовали строгого наказания.