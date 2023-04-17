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Fox News: американские СМИ приветствуют утечки, только если они служат интересам Белого дома

Политика
Fox News: американские СМИ приветствуют утечки, только если они служат интересам Белого дома

Крупные американские СМИ работают сугубо на правительство США, заявил независимый журналист Гленн Гринвальд в эфире телеканала Fox News. Обозреватель отреагировал на историю с утечкой секретных материалов Пентагона.

Он пояснил, что пресса в Соединенных Штатах всегда охотно распространяет утечки, которые выгодны Вашингтону или местным спецслужбам, и не спешит разоблачить автора «сливов». Однако в случае с публикацией документов Пентагона в открытом доступе, некоторые американские журналисты, наоборот, помогли найти разоблачителя и требовали строгого наказания.

Гринвальд также уличил СМИ США в игнорировании интересов народа страны и тиражировании ложной информации.

«Он (Автор "слива" документов Пентагона — Прим. Ред.) вышел на авансцену и рискнул своей безопасностью, чтобы показать согражданам, что правительство лгало об этом невероятно важном конфликте с ядерной державой», — добавил независимый журналист.

Писатель Кристофер Хитченс ранее признался, что не считает Великобританию демократичной страной. Причина — вовлечение ее военнослужащих в конфликт на Украине.
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