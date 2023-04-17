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Следователи Салехарда признали виновным экс-главу кадастровой палаты ЯНАО во взяточничестве

Происшествия
Следователи Салехарда признали виновным экс-главу кадастровой палаты ЯНАО во взяточничестве

Следователи Салехарда расследуют дело о взяточнике, который раньше был директором филиала Росреестра. Об этом сообщает «Ямал-медиа».

Экс-главу кадастровой палаты ЯНАО признали виновным в присвоении денег. Ему грозит четыре года колонии и ожидает оплата штрафа в полмиллиона рублей.

Сейчас отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по ЯНАО рассматривает все случаи о взятках, совершенных преступником в крупном и особо крупном размерах. Всего рассматриваются 16 эпизодов совершенных преступлений. Следователи близки к закрытию дела.

Ранее стало известно, что бывший замглавы района из Хабаровского края должен предстать перед судом за получение взяток.
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