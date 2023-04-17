Глава МИД Японии Есисама Хаяси: Мир переживает поворотный исторический момент

Министр иностранных дел Японии Есисама Хаяси на форуме с членами группы G7 на японском курорте Каруидзава заявил о том, что мир сейчас переживает поворотный исторический момент, передает ТАСС.
Хаяси в своем заявлении упомянул и ситуацию вокруг Украины. Также он отметил, что страны G7 всегда проявляли инициативу в совместной работе с коллегами из Глобального Юга.
Страны Глобального Юга не присоединяются к санкциям против России, так как они придерживаются нейтральной позиции. Эксперты считают, что желание членов G7 сотрудничать с «южными» коллегами имеет за собой цель, — сдерживание растущего экономического влияния Китая.
Хаяси в своем заявлении также затронул и государства Индо-Тихоокеанского региона, выразив желание оказать для них поддержку. Представители стран G7 отметили значимость сотрудничества с Индией в вопросе расширения участия в делах этого региона.
Ранее председатели МИД стран G7 призвали Китай к «ответственным действиям».