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Уфимский педагог стал фигурантом уголовного дела за хранение оружия

Происшествия
Уфимский педагог стал фигурантом уголовного дела за хранение оружия

Педагог из Уфы стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение оружия. Мужчина работает в одном из местных детских центров.

Как стало известно, гражданин увлекается коллекционированием разных видов пистолетов и боеприпасов. При этом в течение последних нескольких лет он неоднократно модернизировал устройства, передал Telegram-канал Mash Batash.

В частности, в ходе обысков правоохранители обнаружили в квартире педагога старые револьверы и разнокалиберные патроны. На этом фоне в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в рамках которого житель Башкирии признал вину.

Накануне в одном из многоквартирных домов, расположенном в Уфе, произошел взрыв. Из-за хлопка в квартире на первом этаже выбило окна, а также оплавился нятяжной потолок.
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