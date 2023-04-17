Уфимский педагог стал фигурантом уголовного дела за хранение оружия

Педагог из Уфы стал фигурантом уголовного дела за незаконное хранение оружия. Мужчина работает в одном из местных детских центров.
Как стало известно, гражданин увлекается коллекционированием разных видов пистолетов и боеприпасов. При этом в течение последних нескольких лет он неоднократно модернизировал устройства, передал Telegram-канал Mash Batash.
В частности, в ходе обысков правоохранители обнаружили в квартире педагога старые револьверы и разнокалиберные патроны. На этом фоне в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в рамках которого житель Башкирии признал вину.
Накануне в одном из многоквартирных домов, расположенном в Уфе, произошел взрыв. Из-за хлопка в квартире на первом этаже выбило окна, а также оплавился нятяжной потолок.