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Жительница Новосибирской области врезалась на легковушке в дерево и погибла

Происшествия
Жительница Новосибирской области врезалась на легковушке в дерево и погибла

Сотрудники УГИБДД России по Новосибирской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Кировском районе.

По данным ведомства, ближе к ночи легковой автомобиль Mazda Capella, за рулем которого находилась 57-летняя женщина, на всем ходу врезался в большое дерево, росшее на обочине автотрассы. В результате сильнейшего удара автоледи получила множественные травмы и скончалась на месте ДТП, сообщает sibkray.ru.

Сейчас сотрудники регионального ГИБДД осматривают место трагедии, опрашивают возможных очевидцев инцидента с целью выяснения обстоятельств и причин произошедшего. В расследовании участвует следственно-оперативная бригада.
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