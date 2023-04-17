Жительница Новосибирской области врезалась на легковушке в дерево и погибла

По данным ведомства, ближе к ночи легковой автомобиль Mazda Capella, за рулем которого находилась 57-летняя женщина, на всем ходу врезался в большое дерево, росшее на обочине автотрассы. В результате сильнейшего удара автоледи получила множественные травмы и скончалась на месте ДТП, сообщает sibkray.ru.