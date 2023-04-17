Жительница Новосибирской области врезалась на легковушке в дерево и погибла

Сотрудники УГИБДД России по Новосибирской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Кировском районе.
По данным ведомства, ближе к ночи легковой автомобиль Mazda Capella, за рулем которого находилась 57-летняя женщина, на всем ходу врезался в большое дерево, росшее на обочине автотрассы. В результате сильнейшего удара автоледи получила множественные травмы и скончалась на месте ДТП, сообщает sibkray.ru.
Сейчас сотрудники регионального ГИБДД осматривают место трагедии, опрашивают возможных очевидцев инцидента с целью выяснения обстоятельств и причин произошедшего. В расследовании участвует следственно-оперативная бригада.