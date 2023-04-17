Bloomberg: Apple представит новые MacBook в июне 2023

В июне 2023 года состоится ежегодная конференция для разработчиков WWDC, на которой компания Apple представит не только первую гарнитуру смешанной реальности, но и новые MacBook. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман.
В сообщении говорится о MacBook Air с 15-дюймовой диагональю, MacBook Pro 13, а также о обновленном MacBook Air 13. При этом журналист отмечает, что новые модели могут не получить актуальные чипы М3.
Гурман считает, что новинки будут работать на базе чипов, похожих на процессоры М2. Возможно, компания готовит версию мощнее, чем у существующего чипа, так как 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air уже оснащены M2.
По предварительной информации, на конференции анонсируют iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, а также обновление watchOS 10.
Ранее стало известно, что ранее отказавшаяся от использования российского сырья компания Apple, продолжает получать его посредством реэкспорта.