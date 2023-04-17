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Два жителя Мордовии погибли в сгоревшем доме

Происшествия
Два жителя Мордовии погибли в сгоревшем доме

Сотрудники компетентных органов Мордовии выясняют обстоятельства трагической гибели двух жителей Инсарского района.

Накануне стало известно, что один из частных деревянных домов практически полностью сгорел в Инсарском районе. Разбирая завалы после укрощения огня, спасатели обнаружили на пепелище тела двух мужчин среднего возраста, сообщают «Известия Мордовии».

Сотрудники ГУ СК России по региону приступили к расследованию причин трагического инцидента. По предварительным данным, в качестве основной версии случившегося рассматривается возгорание из-за неосторожного обращения с огнем.
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