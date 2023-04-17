Лжегадалка обобрала семью в Московской области

Как пишет издание «Вести Подмосковья», преступница познакомилась с будущей жертвой в электричке и из разговора с ней узнала полезную для себя информацию о проблемах в семье попутчицы. После этого, придя домой к женщине и раскинув на картах ее судьбу, мошенница заявила пенсионерке, что та скоро умрет вместе со своим сыном. Далее мошенница предложила провести «обряды-откупы», для которых требовались деньги и золото.