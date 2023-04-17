Лжегадалка обобрала семью в Московской области

Правоохранители в подмосковном Орехово-Зуеве задержали 37-летнюю местную жительницу, которую подозревают в мошенничестве. Обманом злоумышленница выманила у 63-летней пенсионерки и ее семьи ценности на сумму порядка двух млн рублей.
Как пишет издание «Вести Подмосковья», преступница познакомилась с будущей жертвой в электричке и из разговора с ней узнала полезную для себя информацию о проблемах в семье попутчицы. После этого, придя домой к женщине и раскинув на картах ее судьбу, мошенница заявила пенсионерке, что та скоро умрет вместе со своим сыном. Далее мошенница предложила провести «обряды-откупы», для которых требовались деньги и золото.
Испуганные граждане поверили предсказаниям и передали деньги и ювелирные украшения на сумму порядка 2 млн рублей для совершения ритуала на кладбище. Затем аферистка стала уговаривать доверчивых жертв продать жилье и взять кредит в банке для продолжения обряда.
Тогда обманутые клиенты заподозрили неладное и обратились в полицию. В итоге в отношении ворожеи возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ, а саму фигурантку заключили под домашний арест.