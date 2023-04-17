Минобороны России: самолеты ТУ-142 ТОФ обнаружили подводные лодки «противника»

Самолеты тихоокеанского флота провели учения по обнаружению подводных лодок противника. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Как сообщило ведомство, внезапная проверка сил Тихоокеанского флота осуществляется с 14 апреля.
«В рамках внезапной проверки экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали в назначенном морском районе задачи по предназначению — поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска», — уточняют в Минобороны.
Кроме поиска подводных лодок, экипажи самолетов выполнили полеты с максимальной продолжительностью пребывания в воздухе, а также отработали слаженность действий в полете при отсутствии наземных средств воздушной навигации.
Ранее Минобороны сообщал, что Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боевой готовности.