Минобороны России: самолеты ТУ-142 ТОФ обнаружили подводные лодки «противника»

Самолеты тихоокеанского флота провели учения по обнаружению подводных лодок противника. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. Как сообщило ведомство, внезапная проверка сил Тихоокеанского флота осуществляется с 14 апреля.