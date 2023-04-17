CNN: после предъявления обвинений экс-президент США Трамп получил $15,4 миллиона на предвыборную кампанию

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил 15,4 миллиона долларов на организацию своей предвыборной кампании за те две недели, что прошли после предъявления ему обвинений в фальсификации документов. Соответствующую информацию предоставил телеканал CNN, сославшись на избирательный штаб политика.