CNN: после предъявления обвинений экс-президент США Трамп получил $15,4 миллиона на предвыборную кампанию

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп получил 15,4 миллиона долларов на организацию своей предвыборной кампании за те две недели, что прошли после предъявления ему обвинений в фальсификации документов. Соответствующую информацию предоставил телеканал CNN, сославшись на избирательный штаб политика.
Представители экс-главы государства заявили, что увеличение количества пожертвований свидетельствует о несогласии людей с действиями Вашингтона. По данным источников, сторонники еще больше сплотились вокруг бывшего хозяина Белого дома.
На этом фоне журналисты отметили, что юридические проблемы принесли Трампу огромную пользу. Речь идет как о его политическом статусе, так и финансовом положении.
Меж тем стало известно, что 45-й президент США подал иск против своего экс-адвоката Майкла Коэна. Бывший американский лидер потребовал выплатить ему компенсацию в размере 500 миллионов долларов за нарушение обязательств, присущих доверенному лицу.