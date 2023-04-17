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Диетолог Инна Кононенко объяснила, чем грозит быстрая потеря веса

Общество
Диетолог Инна Кононенко объяснила, чем грозит быстрая потеря веса

Чрезмерная потеря веса может сказаться на состоянии организма. Диетолог Инна Кононенко объяснила, что можно считать «нормой» похудения и как отхождение влияет на человека.

По мнению эксперта, максимально за неделю можно сбросить 900 граммов. Если показатель больше, это приведет к нехватке питательных веществ. Потеря большого количества веса также грозит обезвоживанием.

Однако в некоторых случаях цифра в пару-тройку килограммов за неделю может считаться нормой, сообщает «Мослента». Это допустимо в том случае, если у желающего похудеть есть отеки.

Чтобы худеть безопасно для здоровья, необходимо сочетать качественное питание и регулярные физические упражнения. Кононенко уверена, что таким образом можно сохранить хорошее состояние организма.

Стоит отметить, что необходимо отказаться от приема сахарозаменителей, сообщает RT. Такие продукты могут привести к нарушению углеводного обмена.
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