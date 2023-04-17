Диетолог Инна Кононенко объяснила, чем грозит быстрая потеря веса

Чрезмерная потеря веса может сказаться на состоянии организма. Диетолог Инна Кононенко объяснила, что можно считать «нормой» похудения и как отхождение влияет на человека.
По мнению эксперта, максимально за неделю можно сбросить 900 граммов. Если показатель больше, это приведет к нехватке питательных веществ. Потеря большого количества веса также грозит обезвоживанием.
Однако в некоторых случаях цифра в пару-тройку килограммов за неделю может считаться нормой, сообщает «Мослента». Это допустимо в том случае, если у желающего похудеть есть отеки.
Чтобы худеть безопасно для здоровья, необходимо сочетать качественное питание и регулярные физические упражнения. Кононенко уверена, что таким образом можно сохранить хорошее состояние организма.
Стоит отметить, что необходимо отказаться от приема сахарозаменителей, сообщает RT. Такие продукты могут привести к нарушению углеводного обмена.