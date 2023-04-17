Газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила о причастности бывшего офицера Военно-морских сил США Сары Билс к ведению аккаунта в соцсетях под названием Donbass Devushka.
На странице публиковалась часть «слитых» в открытый доступ документов Пентагона и американской разведки, говорится в материалах издания. Утверждается, что аккаунт вели 15 человек, а посты в нем выходили на английском языке.
Всего на соответствующий Telegram-канал подписаны свыше 65 000 читателей. Там были найдены четыре файла с секретными материалами американской разведки, подчеркивают авторы The WSJ.
Западные военные эксперты и аналитики уже начинаются понимать, что США потерпят поражение в геополитическом противостоянии с Россией. Об этом ранее рассказал бывший офицер ВМС США Байрон Кинг.