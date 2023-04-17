В результате столкновения поездов в Бангладеш пострадало не менее 30 человек

Пассажирский и товарный поезда столкнулись на железнодорожной станции в Бангладеш. Пострадало не менее 30 человек, сообщает The Daily Star.
Авария произошла в районе Кумилла, пишет издание. Товарный поезд стоял на станции, когда в него врезался пассажирский состав. По предварительным данным, причиной стала ошибка сотрудников железной дороги и неисправность системы оповещения на станции.
В результате столкновения пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Известно о 30 пострадавших, пятеро из которых получили тяжелые травмы, сообщили журналисты.
Ранее стало известно о столкновении поездов в городе Ворсхотен в Нидерландах.