Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о растерзанном собаками ребенке в Оренбурге

Мальчика в возрасте восьми лет насмерть загрызли собаки в Оренбурге. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту гибели ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в воскресенье в Оренбурге. Собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он был около своего дома, возле гаражей. Следователи возбудили два уголовных дела — о повлекшей смерть по неосторожности халатности и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин поручил руководителю оренбургского главка СКР Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил отловить безнадзорных собак после гибели ребенка. Жалобы на стаю бездомных собак поступали от жителей Оренбурга уже довольно давно.