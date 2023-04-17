Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела о растерзанном собаками ребенке в Оренбурге

Инцидент произошел в воскресенье в Оренбурге. Собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он был около своего дома, возле гаражей. Следователи возбудили два уголовных дела — о повлекшей смерть по неосторожности халатности и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Бастрыкин поручил руководителю оренбургского главка СКР Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела.