Боевые пловцы ТОФ отработали задачи противодействия диверсионным силам условного противника

АПС подобно СПП-1 являлся гладкоствольным оружием, но имел отъемный магазин на 26 патронов, а его ударно-спусковой механизм позволял вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. При этом автоматический газовый регулятор обеспечивал надежную работу автоматики не только в воде, но и в воздухе. В последнем случае эффективная дальность поражения целей из автомата приближалась к 100 метрам. В подводном положении на глубине 5 метров АПС обеспечивал эффективную дальность стрельбы до 30 метров. Познакомившиеся после распада СССР с АПС, американские боевые пловцы испытали настоящий шок и… громадное облегчение от того, что им так и не пришлось в годы холодной войны столкнуться под водой с «этим советским чудовищем».