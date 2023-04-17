Боевые пловцы ТОФ отработали задачи противодействия диверсионным силам условного противника

Арсенал наших «морских дьяволов» не имеет аналогов за границей.
«В акватории базы подводных сил Тихоокеанского флота отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) проведены учения по отработке практических действий в рамках внезапной проверки боеготовности. В ходе выполнения задач боевые пловцы отряда ПДСС отработали вопросы обнаружения и задержания подводных диверсантов условного противника, а также действия по обеспечению защиты кораблей, базирующихся на базе», – сообщило 16 апреля Минобороны России.
На последних кадрах видеоролика, демонстрировавшего действия «морских дьяволов» ТОФ, зрители могли увидеть двух российских боевых пловцов, настороженно поводивших перед собой стволами достаточно необычного оружия – автоматами подводными специальными (АПС).
Надо сказать, что АПС были приняты на вооружение еще в 1975 году. Но до сих пор ничего похожего на эту разработку советского ОПК западные оружейники создать не смогли. С оглядкой на этот нонсенс стоит, пожалуй, познакомиться с историей создания в нашей стране специализированного вооружения для боевых пловцов чуть подробнее.
«Гвоздями» — огонь!
Имевшиеся в составе советского ВМФ водолазы-разведчики, продолжительное время были вынуждены использовать в качестве подводного оружия самообороны гражданские однозарядные гарпунные ружья, а для надводных «дел» брать с собой пистолеты и автоматы общевойскового образца.
В середине 60-х, окончательно убедившись в недостаточном поражающем действии стрел-гарпунов, советское командование наконец-то озаботилось созданием настоящего подводного «огнестрела».
Перепробовав разнообразные иностранные экзотические разработки в виде «противоакульей трости» и реактивных пуль, отечественные конструкторы пришли к выводу, что единственным способом обеспечить пуле под водой необходимые высокие характеристики станет использование эффекта кавитации. Идея заключалась в создании похожей на гвоздь тонкой вытянутой пули с притупленной головной частью. Будучи вставленным в обычную гильзу, такой «гвоздь» после выстрела образует вокруг себя каверну – воздушный пузырь, что резко снижает сопротивление воды, а значит, повышает устойчивость и дальнобойность пули.
После фундаментальных исследований свойств кавитации, по трудозатратам сравнимых с разработкой нового танка (!), Петр Сазонов и Олег Кравченко создали 4,5-мм подводный патрон СПС, а Владимир Симонов, внучатый племянник знаменитого советского оружейника Сергея Симонова, сконструировал под СПС четырехствольный несамозарядный специальный пистолет подводный СПП-1. В марте 1971 года подводный стрелковый комплекс из патрона и пистолета был принят на вооружение. Пусть эта фраза сейчас считается затертой и приевшейся, однако… аналогов советским разработкам по теме кавитации, а равно – отечественному подводному огнестрельному оружию, за рубежом нет и в третьем десятилетии XXI века. Впрочем, вернемся к СПП-1.
Этот четырехзарядный пистолет позволял на пятиметровой глубине гарантированно прошить «гвоздем» водолазный костюм, маску или баллон противника на дистанции до 17 метров. По сравнению с гарпунами подводных ружей, чья предельная дальность выстрела исчерпывалась 2-3 метрами, тактико-технические характеристики «ЭсПэПэ» стали гигантским шагом вперед. При желании из СПП-1 можно было вести эффективный огонь в воздушной среде на дистанции до 20 метров. Впоследствии появился модифицированный вариант подводного пистолета – СПП-1М.
«ЭсПэПэ» Симонова – простой, надежный, компактный и убойный, быстро завоевал признание среди советских боевых пловцов. Когда им пришлось в 1989 году охранять встречу Михаила Горбачева и Джорджа Буша на Мальте, наши «морские дьяволы» брали с собой под воду именно СПП-1 и СПП-1М.
«Советское чудовище»
При всех его великолепных характеристиках, у пистолета Симонова был минус – он заряжался всего четырьмя патронами. Поэтому уже в 1975 году знакомое нам трио в составе Сазонова, Кравченко и Симонова представило на госиспытания новый подводный стрелковый комплекс из 5,66-мм патрона МПС и автомата подводного специального.
АПС подобно СПП-1 являлся гладкоствольным оружием, но имел отъемный магазин на 26 патронов, а его ударно-спусковой механизм позволял вести огонь как одиночными выстрелами, так и очередями. При этом автоматический газовый регулятор обеспечивал надежную работу автоматики не только в воде, но и в воздухе. В последнем случае эффективная дальность поражения целей из автомата приближалась к 100 метрам. В подводном положении на глубине 5 метров АПС обеспечивал эффективную дальность стрельбы до 30 метров. Познакомившиеся после распада СССР с АПС, американские боевые пловцы испытали настоящий шок и… громадное облегчение от того, что им так и не пришлось в годы холодной войны столкнуться под водой с «этим советским чудовищем».
Если бы американцы знали, что АПС был лишь фрагментом большой советской программы, предусматривающей создание даже крупнокалиберных подводных пулеметов, но «осилившей» лишь подводный автомат, шок янки был бы еще глубже. Но они не знали.
Между прочим, то самое «советское чудовище» до сих пор состоит на вооружение российских отрядов ПДСС. Лишний раз это подтвердил вчерашний видеоролик Минобороны РФ, с упоминания которого я начал сей текст.
Двухсредный АДС
Любопытно, что на АПС отечественная эволюция подводного стрелкового оружия не остановилась. И СПП-1, и АПС не позволяли вести на суше столь же эффективный огонь, как пистолет Макарова или автомат Калашникова. Смириться с этим российские оружейники не захотели. Благодаря имеющимся наработкам по кавитации, нашим конструкторам удалось втиснуть пулю–«гвоздь» в габариты стандартного 5,45-мм автоматного патрона. Так появился 5,45-мм патрон ПСП. Он несколько уступал по мощности патрону МПС, но зато помещался в магазин от общевойскового автомата АК74.
Используя это достижение, Василий Грязев и Василий Болотников создали к 2008 году уникальный автомат двухсредный специальный – АДС. Точнее, даже не автомат, а стрелково-гранатометный комплекс. Выполненный по компоновке булл-пап и имеющий нарезной ствол, АДС одинаково эффективно может поражать цели как в воде, так и в воздушной среде. Для смены режима стрелку достаточно лишь вставить магазин с патронами соответствующего назначения и переключить газоотвод в нужное положение – «Вода» или «Воздух». Приятным «бонусом» АДС при действиях на суше является 40-мм подствольный гранатомет, а также возможность быстрой установки прибора малошумной стрельбы и любых оптических прицелов, включая ночные.
Масса АДС с магазином (без патронов) и гранатометом составляет 4,82 кг. Скорострельность – 700 выстрелов в минуту. Прицельная дальность на глубине 5 м - 25 метров. Прицельная дальность на суше – 600 метров.
Как сказал один бывший боец российского подразделения ПДСС: «Если АПС показался нашему вероятному противнику чудовищем, то АДС для американских «морских котиков» способен стать настоящим кошмаром».
Согласно открытым источникам, АДС был принят на вооружение еще в 2013 году. Ожидалось, что он довольно быстро заменит в «профильных» российских силовых структурах сразу два автомата – АДС и общевойсковой АК74М. Однако, в реальности все получилось иначе.
23 октября 2018 года на проходящей в Москве выставке «Интерполитехе» глава делегации холдинга «Высокоточные комплексы», представитель ЦКИБ-СОО Николай Комаров сообщил: «Наибольший интерес из представленного здесь представляет автомат двухсредный АДС. Минобороны приняло его на вооружение. Есть первые заказы». То есть Минобороны России изыскало возможность сделать первые заказы на АДС только в 2018-м. С другой стороны – все же изыскало!