В России снизилось число вакансий с удаленным режимом работы

Специалисты компании сравнили количество актуальных предложений работы из дома с данными октября-ноября прошлого года по всем регионам РФ. За этот период число вакансий с гибридным графиком работы, при котором необходимо посещать офис несколько раз в неделю, выросло в 1,3 раза.