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В России снизилось число вакансий с удаленным режимом работы

Общество
В России снизилось число вакансий с удаленным режимом работы

За последние полгода в России компании стали меньше предлагать соискателям вакансии на удаленке. Об этом со ссылкой на исследование Superjob сообщает РБК.

Специалисты компании сравнили количество актуальных предложений работы из дома с данными октября-ноября прошлого года по всем регионам РФ. За этот период число вакансий с гибридным графиком работы, при котором необходимо посещать офис несколько раз в неделю, выросло в 1,3 раза.

Особенно много таких предложений в сфере информационных технологий, связи, интернета и телекоммуникаций. Также распространены вакансии в сферах управления персоналом, строительства и недвижимости, промышленности и производстве и среди бухгалтерии, юристов и прочих сотрудников бэк-офиса.

Отсутствие полной удаленки делает невозможной работу из-за границы. По этой причине работодатели теперь реже требуют от кандидатов на должности наличие налогового резидентства России.

Ранее маркетолог из Москвы рассказал, как сделать работу сотрудников на удаленке эффективнее.
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