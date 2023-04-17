«Пасхальное чудо»: стало известно об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова

Источники из окружения фигуриста Романа Костомарова сообщили об улучшении его состояния. Они отметили, что спортсмен чувствует себя хорошо.
По заверениям близких, пациент идет на поправку. Их комментарий приводит издание РБК. По мнению одного из источников, положительную динамику можно назвать «пасхальным чудом».
Другие отмечают, что православный праздник спортсмен провел с семьей, однако все они присутствовали в больнице. Домой его не отпустили.
Ранее оптимистичные прогнозы о здоровье Костомарова давал врач-терапевт Андрей Звонков. Он подчеркнул, что осложнений после операции быть не может. Как сообщает RT, на восстановление могут уйти несколько недель. Точное время зависит от организма самого фигуриста.