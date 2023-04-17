«Пасхальное чудо»: стало известно об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова

Ранее оптимистичные прогнозы о здоровье Костомарова давал врач-терапевт Андрей Звонков. Он подчеркнул, что осложнений после операции быть не может. Как сообщает RT, на восстановление могут уйти несколько недель. Точное время зависит от организма самого фигуриста.