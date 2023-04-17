Перспективы военно-политического союза России и Китая обсудят в «Патриоте»

По подсчетам китайской стороны, Владимир Путин и Си Цзиньпин уже провели 40 встреч – это больше, чем с любым политиком в мире? Может ли Китай прямо поддержать Россию в конфликте с Западом? Почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла в ярость от холодного приема в Китае? В Китае спрогнозировали рост доверия в военной сфере между Россией и КНР – какие шаги могут последовать? Китай не будет поставлять вооружения России и Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган 14 апреля на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок? Пекин посетили лидеры Евросоюза, а после президент Бразилии Лулу да Силва — Пекин стал новым центром мировой дипломатии? Как Запад может ответить на союз России и Китая? Почему британская газета Express назвала ударом в спину запрет Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии ввозить украинское зерно?