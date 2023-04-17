Перспективы военно-политического союза России и Китая обсудят в «Патриоте»

Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят военно-политические союзы времен холодной войны, сообщил глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу. Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Китайский политик назвал отношения двух стран очень устойчивыми. Он также подчеркнул, что они строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне.
По подсчетам китайской стороны, Владимир Путин и Си Цзиньпин уже провели 40 встреч – это больше, чем с любым политиком в мире? Может ли Китай прямо поддержать Россию в конфликте с Западом? Почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пришла в ярость от холодного приема в Китае? В Китае спрогнозировали рост доверия в военной сфере между Россией и КНР – какие шаги могут последовать? Китай не будет поставлять вооружения России и Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган 14 апреля на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок? Пекин посетили лидеры Евросоюза, а после президент Бразилии Лулу да Силва — Пекин стал новым центром мировой дипломатии? Как Запад может ответить на союз России и Китая? Почему британская газета Express назвала ударом в спину запрет Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии ввозить украинское зерно?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— президент АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив», политолог Юрий Самонкин;
— писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока СПб Кирилл Котков;
— военный эксперт, основатель портала Military Russia.ru Дмитрий Корнев.
Эфир состоится 17 апреля, в понедельник, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
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