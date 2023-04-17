Зачем в школах вводится предмет «Основы духовной культуры народов России», обсудят в «Патриоте»

С какими проблемами мотивационного, содержательного, методического, кадрового характера могут столкнуться педагоги при внедрении в школах данной дисциплины? Как изучение культуры и искусства может помочь формированию патриотизма у подрастающего поколения? В каких регионах действует программа? Какая свобода у педагогов в разных регионах России, разной национальности и разных социальных групп? Какую опору, вектор могут дать темы уроков в связи с вызовами времени? Как можно опереться на них и применить в жизни?