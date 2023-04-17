Зачем в школах вводится предмет «Основы духовной культуры народов России», обсудят в «Патриоте»

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» появится с 2023 года, его будут вводить в программы постепенно и проводить для учеников 5–9-х классов, заявили в Минпросвещения. В федеральном стандарте учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности».
С какими проблемами мотивационного, содержательного, методического, кадрового характера могут столкнуться педагоги при внедрении в школах данной дисциплины? Как изучение культуры и искусства может помочь формированию патриотизма у подрастающего поколения? В каких регионах действует программа? Какая свобода у педагогов в разных регионах России, разной национальности и разных социальных групп? Какую опору, вектор могут дать темы уроков в связи с вызовами времени? Как можно опереться на них и применить в жизни?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
— директор Автономной некоммерческой организации социально-правовой поддержки семей с детьми и защиты детства «Мы ЗА перемены» Надежда Жилина;
— школьный педагог по ОДНКНР, г. Москва Юлия Павлова (ZOOM);
— координатор программы «Социокультурные истоки» в Кузбассе, председатель региональной общественной организации «Родительский комитет Кузбасса», г. Кемерово, Наталья Голубева (ZOOM);
— член правления Ассоциации патриотических сил юга России «За сбережение народа» Сайпуддин Гучигов, г. Грозный (ZOOM).
Эфир состоится 17 апреля, в понедельник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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