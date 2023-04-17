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Министры иностранных дел «большой семерки» обсудили проблему «уклонения и обхода санкций» Россией

Политика
Министры иностранных дел «большой семерки» обсудили проблему «уклонения и обхода санкций» Россией

На встрече стран «большой семерки» в Каруидзаве министры иностранных дел обсудили ситуацию на Украине и выразили обеспокоенность тем, что Россия обходит санкции. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии по итогам сессии.

На встрече министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отметил важность сохранения единства G7 и стран-партнеров в условиях непрекращающегося украинского конфликта. Помимо этого, Япония уже выделила Украине 7,6 млрд долларов помощи.

Министры договорились совместно решать проблему уклонения РФ от санкций и поставок оружия в Россию третьими лицами.

Ранее сообщалось, что страны «большой семерки» снова собираются ввести санкции против России.
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