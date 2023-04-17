Ученые выяснили, когда начала заселяться Старая Ладога

Первые славяне могли заселиться в Старой Ладоге на сто лет раньше утвержденной даты основания. Такое предположение выдвинули ученые Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
По их подсчетам, не позднее середины VII века часть староладожских земель уже была заселена. Результаты проводимого исследования опубликовали в научном сборнике «Новое в археологии Старой Ладоги».
Ладога — древнейший российский город. Именно с него начиналось становление Северной Руси. Тем не менее вопрос о дате первых поселений до сих пор остается спорным.
Официальной датой основания ученые считают 753 год. Эту дату определили по спилу деревянной конструкции Земляного городища методом дендрохронологии. Но специалисты провели исследование находок в радиоуглеродной лаборатории РГПУ, которое показало, что городище образовалось раньше.
При этом эксперты говорят, что более точную дату установить затруднительно, потому как из-за климата деревянные дома, построенные до IX века, не сохранились. Таким образом, дендрологический анализ раннего периода поселения невозможен.
Ранее археологи СПбГУ нашли образец грунта с подошвы сапога строителя крепости на месте будущего Петербурга.