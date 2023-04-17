Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о дружбе с певицей Натальей Подольской

Регина Тодоренко рассказала о дружбе с певицей Натальей Подольской. По её словам, близкие отношения между девушками завязались с самого начала общения. Сейчас звезды любят общаться друг с другом и планируют совместное путешествие с семьями.
Как сказала сама Регина, они как-то так «прикипели» друг к другу. Подруги даже сами не поняли, как подобное произошло — они будто бы вросли друг в друга. Телеведущая призналась о том, что ,считает Подольскую своей сестрой.
Стоит отметить, что ранее писатель Дарина Мишина, после многочисленных споров с Тодоренко об авторских правах, все равно выпустила книгу.