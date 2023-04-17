В Якутии сотрудник «Почты России» выписал себе выплаты на 41 млн рублей

На сотрудника «Почты России» в Якутии возбуждено уголовное дело по части четвертой статье 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Его отпустили под подписку о невыезде. Дело находится на дальнейшем рассмотрении.