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В Якутии сотрудник «Почты России» выписал себе выплаты на 41 млн рублей

Общество
В Якутии сотрудник «Почты России» выписал себе выплаты на 41 млн рублей

Половину денег злоумышленник успел потратить, об этом заявила пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Мужчина придумал схему незаконных начислений с помощью программного обеспечения. Он регулярно выписывал себе деньги — всего он похитил более 41 млн рублей.

На сотрудника «Почты России» в Якутии возбуждено уголовное дело по части четвертой статье 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»). Его отпустили под подписку о невыезде. Дело находится на дальнейшем рассмотрении.

Ранее сообщалось, что в России появился новый вид мошенничества. Теперь злоумышленники обманывают граждан не с помощью лжецелительства, а представляясь «родологами».
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