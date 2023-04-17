За сутки минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 18 самолетов армии КНР

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и 18 самолетов, сообщает минобороны региона.
«За период с 06:00 воскресенья, 16 апреля, до 06:00 понедельника, 17 апреля, вокруг Тайваня были зафиксированы 18 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», — сообщает ведомство.
По данным минобороны Тайваня, в опознавательную зону ПВО острова вошли четыре самолета, два вертолета Z-9, беспилотник TB-001 и истребитель J-11. Тайвань для наблюдения за ситуацией отправил морской и воздушный патрули, а также установил ракетные комплексы наземного базирования.
Ранее Глава МИД Германии Бербок заявила о необходимости проведения встречи США и Китая по Тайваню.