За сутки минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 18 самолетов армии КНР

По данным минобороны Тайваня, в опознавательную зону ПВО острова вошли четыре самолета, два вертолета Z-9, беспилотник TB-001 и истребитель J-11. Тайвань для наблюдения за ситуацией отправил морской и воздушный патрули, а также установил ракетные комплексы наземного базирования.