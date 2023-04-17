Российские военнослужащие отбили две контратаки ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках

Военнослужащие РФ отразили две контратаки ВСУ на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, сообщают РИА Новости.
Украинские военные в составе 25-ой воздушно-десантной бригады пытались пойти в контрнаступление на Ямполовском участке. Их целью было вернуть утерянные позиции.
«В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции», — рассказал представитель пресс-службы группировки Александр Савчук.
Артиллеристы группировки «Центр» на Краснолиманском направлении совершили удар по пункту временной дислокации, поразив опорные пункты и склад боеприпасов украинских боевиков.
Ранее также сообщалось, что российским солдатам удалось отразить на краснолиманском направлении атаки ВСУ на трех участках.