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Представители минфина США посетят Казахстан, Кыргызстан и ряд стран Европы для обсуждения антироссийских санкций

Политика
Представители минфина США посетят Казахстан, Кыргызстан и ряд стран Европы для обсуждения антироссийских санкций

Делегаты от минфина США планируют поездки в ряд европейских стран, а также в Казахстан и Кыргызстан в ближайшие недели для обсуждения санкций против России, сообщает РИА Новости.

Замминистра финансов США Брайн Нельсан на днях посетит Швейцарию, Италию, Германию и Австрию. На следующей неделе помощник министра финансов Элизабет Розенберг совершит визиты в Астану и Бишкек.

Минфин США заявил, что на встречах с представителями стран им будет предложен выбор: «сохранить вовлеченность в глобальную экономику» или потерять доступ к крупнейшим рынкам мира, поддержав Россию.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.
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