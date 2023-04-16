Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответу виновных в смерти трех сотрудников организации в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответственности виновных в смерти трех сотрудников Организации Объединенных Наций, погибших в Судане, сообщает РИА Новости.
Трое сотрудников организации, выполнявших продовольственную миссию в Северном Дарфуре, погибли в субботу во время вооруженной конфронтации в стране. Еще двое были ранены.
«Генеральный секретарь по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимися столкновениями между Силами быстрого реагирования и Суданскими вооруженными силами», — заявил представитель генсека ООН.
Гутерреш высказал сожаление из-за смерти мирных жителей и заявил, что виновные в их гибели должны быть привлечены к ответу.
Ранее сообщалось, что трехчасовая гуманитарная пауза была объявлена конфликтующими сторонами в Судане.