Глава минагрополитики Украины Николай Сольский выразил недовольство решением Венгрии по сельхозпродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назвало решение Венгрии по импорту сельскохозяйственной продукции неприемлемым.
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский обсудил на встрече с венгерским коллегой Иштваном Надем вопрос экспорта украинского зерна, сообщает РИА Новости.
Сольский выразил недовольство из-за запрета на импорт сельхозпродукции и отметил неприемлемость односторонних отношений.
Встреча прошла в онлайн-формате. Министр аграрной политики Украины отметил необходимость дальнейших переговоров для достижения договоренностей по экспорту украинской сельхозпродукции.
Ранее сообщалось, что Венгрия ужесточила контроль за транзитом украинского зерна.