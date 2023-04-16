Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Глава минагрополитики Украины Николай Сольский выразил недовольство решением Венгрии по сельхозпродукции

Политика
Глава минагрополитики Украины Николай Сольский выразил недовольство решением Венгрии по сельхозпродукции

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины назвало решение Венгрии по импорту сельскохозяйственной продукции неприемлемым.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский обсудил на встрече с венгерским коллегой Иштваном Надем вопрос экспорта украинского зерна, сообщает РИА Новости.

Сольский выразил недовольство из-за запрета на импорт сельхозпродукции и отметил неприемлемость односторонних отношений.

Встреча прошла в онлайн-формате. Министр аграрной политики Украины отметил необходимость дальнейших переговоров для достижения договоренностей по экспорту украинской сельхозпродукции.

Ранее сообщалось, что Венгрия ужесточила контроль за транзитом украинского зерна.
зерно польша Украина
Военкоры ФАН