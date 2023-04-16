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Президент РФ Владимир Путин попросил министра обороны КНР Ли Шанфу передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания

Политика
Президент РФ Владимир Путин попросил министра обороны КНР Ли Шанфу передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с министром обороны Китая Ли Шанфу попросил передать наилучшие пожелания лидеру Китая Си Цзиньпину.

Российский лидер поприветствовал Ли Шанфу рукопожатием и жестом пригласил к столу. Открывая встречу, он заявил, что рад видеть китайского министра.

«Спасибо большое. Передайте самые наилучшие пожелания председателю Си Цзиньпину», — добавил он.

Российский лидер также обратил внимание, что глава КНР посетил Россию недавно. Путин отметил, что визит прошел очень продуктивно.

Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с министром обороны Китая. Об этом информирует НСН.
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