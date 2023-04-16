Президент РФ Владимир Путин попросил министра обороны КНР Ли Шанфу передать Си Цзиньпину наилучшие пожелания

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с министром обороны Китая Ли Шанфу попросил передать наилучшие пожелания лидеру Китая Си Цзиньпину.
Российский лидер поприветствовал Ли Шанфу рукопожатием и жестом пригласил к столу. Открывая встречу, он заявил, что рад видеть китайского министра.
«Спасибо большое. Передайте самые наилучшие пожелания председателю Си Цзиньпину», — добавил он.
Российский лидер также обратил внимание, что глава КНР посетил Россию недавно. Путин отметил, что визит прошел очень продуктивно.
Ранее сообщалось, что Путин провел переговоры с министром обороны Китая. Об этом информирует НСН.