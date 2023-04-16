Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент России Путин назвал визит председателя Китая Си Цзиньпина в РФ очень продуктивным

Политика
Президент России Путин назвал визит председателя Китая Си Цзиньпина в РФ очень продуктивным

Недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию «прошел очень продуктивно». Об этом заявил президент России Владимир Путин в общении с министром обороны Китая Ли Шанфу.

В ходе общения глава российского государства отметил хорошее развитие двусторонних отношений между странами. Более того, он подчеркнул, что оно наблюдается и по линии военных ведомств.

«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга — председателя КНР, товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно», — сказал Путин.

Ранее стало известно, что президент России проведет заседание совета по развитию местного самоуправления. Мероприятие планируется на следующей неделе.
владимир путин Си Цзиньпинь ли шанфу россия и китай переговоры
Военкоры ФАН