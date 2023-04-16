Президент России Путин назвал визит председателя Китая Си Цзиньпина в РФ очень продуктивным

Недавний визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию «прошел очень продуктивно». Об этом заявил президент России Владимир Путин в общении с министром обороны Китая Ли Шанфу.
В ходе общения глава российского государства отметил хорошее развитие двусторонних отношений между странами. Более того, он подчеркнул, что оно наблюдается и по линии военных ведомств.
«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга — председателя КНР, товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно», — сказал Путин.
Ранее стало известно, что президент России проведет заседание совета по развитию местного самоуправления. Мероприятие планируется на следующей неделе.