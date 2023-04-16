Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Политика
Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Мероприятие пройдет на следующей неделе. В планах Путина также есть оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и совещание с членами Кабмина РФ. Пресс-служба президента России еще официально не объявляла даты встреч.

Путин в прошлый раз собирал аналогичный совет в январе 2020 года в Красногорске. Главной темой заседания была роль местного самоуправления в реализации нацпроектов.

Ранее депутат Артем Кирьянов заявил, что вопросы в сфере ЖКХ должны решаться на местах. Об этом информирует НСН.
путин совет по развитию местного самоуправления заседание
Военкоры ФАН