Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщили в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Мероприятие пройдет на следующей неделе. В планах Путина также есть оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и совещание с членами Кабмина РФ. Пресс-служба президента России еще официально не объявляла даты встреч.
Путин в прошлый раз собирал аналогичный совет в январе 2020 года в Красногорске. Главной темой заседания была роль местного самоуправления в реализации нацпроектов.
Ранее депутат Артем Кирьянов заявил, что вопросы в сфере ЖКХ должны решаться на местах. Об этом информирует НСН.