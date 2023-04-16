Глава минфина США Йеллен: Вашингтон ищет способы передать Киеву замороженные активы Москвы

США обсуждают с союзниками, как обойти юридические ограничения на использование замороженных активов России. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNN.
Глава ведомства заявила, что речь идет о той мере ответственности России, которую ожидает мировое сообщество. По ее словам, данный вопрос обсуждается с партнерами США.
«Но есть наши собственные юридические ограничения относительно того, что мы можем сделать с замороженными российскими активами», — сообщила она.
Йеллен указала, что США уже начали передавать Украине те капиталы, которые были конфискованы у российских частных лиц. Однако они этого не могут сделать с российскими госактивами, замороженными на Западе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Западу не удастся упаковать в нормы международного права блокировку российских активов. Об этом информирует НСН.