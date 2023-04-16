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Болгария может запретить импорт зерна с Украины по примеру Польши и Венгрии

Политика
Болгария может запретить импорт зерна с Украины по примеру Польши и Венгрии

Глава министерства сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев заявил, что кабинет министров рассматривает возможность временного запрета поставок украинского зерна. Об этом политик заявил Болгарскому национальному радио.

По мнению Гечева, интересы страны должны быть защищены. Если Болгария не отреагирует тем же образом, что Польша и Венгрия, количество зерна с Украины на болгарской территории увеличится.

Он почитал возможным ко вторнику собрать весь нужный для принятия решения объем информации, а также обсудить ситуацию с президентом Болгарии Руменом Радевым.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило о решении Венгрии вслед за Польшей запретить импорт сельхозпродуктов из Украины.
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